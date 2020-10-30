По данным экзитполов, в большинстве регионов первые строчки в избирательных списках, а также посты мэров заняли местные проекты.
«Это отражение того, что люди с недоверием относятся к политической партийной системе. А то, что вот эта "зеленая волна" — придуманная, несуществующая партия — победила [в 2019 году], это еще одно свидетельство того, что у нас не сформировалась нормальная политическая система», — заявил Погребинский.
Именно поэтому, по его мнению, украинцы предпочитают своих пускай коррумпированных, но понятных начальников представителям парламентских партий.
Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине в воскресенье. Местные органы власти будут избраны на пятилетний срок. Результаты местных выборов должны быть определены до 6 ноября и обнародованы в течение пяти дней. Если в городах, где предусмотрен второй тур выборов, ни один из кандидатов не набрал 50% + 1 голос, в течение трех недель должно состояться новое голосование.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.