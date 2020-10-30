Белорусскую власть должен волновать сам факт того, что люди вышли на улицы, а не то, насколько их много. Об этом один из руководителей пророссийской общественной организации «Союз» Сергей Лущ сказал в интервью изданию Украина.ру

Правозащитники назвали число задержанных во время акции протеста в Минске © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Светлана Тихановская объявила о ее проведении после того, как власти не выполнили «народный ультиматум».

«Если объективно смотреть на вещи, то надо признать, что для Беларуси протесты действительно массовые. Я критически отношусь к попыткам сравнивать количество протестующих с общей численностью населения Минска… Понятно, что такой прием очень выгоден, — выходит, как будто и немного. Но тогда возникает вопрос: а много — это сколько? Люди выходят на улицу, и главное, что должно волновать власть, почему они вышли, а не сколько их», — заявил Лущ.

Он отметил, что среди протестующих большое число сторонников «Союза», которые выступают за перемены. По словам политика, еще месяц назад у этих людей не было иного ориентира, кроме того, что им предоставила западная оппозиция, теперь же реформаторски настроенные представители «русского мира» идут в «легальную конструктивную оппозицию».

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд государств заявили о непризнании легитимности президента.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.