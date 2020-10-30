В результате местных выборов на Украине правящая партия «Слуга народа» укрепила свои позиции на региональном уровне. Об этом директор Украинского института политики Руслан Бортник сказал в интервью изданию Украина.ру

Центр проиграл регионам. Что будет со «Слугой народа» после выборов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Речь идет о поражении бренда "Слуга народа", но это не провал партии власти. Партия власти в результате этих выборов только укрепилась. Наконец-то представители партии власти появились на региональном уровне, где их раньше не было вообще… Даже небольшие фракции "Слуги народа", имея за спиной президента, парламент и правительство, будут влиятельны на этом местном уровне», — заявил Бортник.

В то же время поражение бренда «Слуги народа», по его мнению, заставит многих депутатов монобольшинства и членов властной команды искать новую платформу и новых покровителей, что обернется серьезным кризисом внутри существующей команды.

Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине в воскресенье. Местные органы власти будут избраны на пятилетний срок. Результаты местных выборов должны быть определены до 6 ноября и обнародованы в течение пяти дней. Если в городах, где предусмотрен второй тур выборов, ни один из кандидатов не набрал 50% + 1 голос, в течение трех недель должно состояться новое голосование.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.