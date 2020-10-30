Президент Белоруссии Александр Лукашенко решил тянуть время и игнорировать протесты. Об этом член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько сказал в интервью изданию Украина.ру

Не будет протестов - не будет и диалога. Владимир Груздев о ситуации в Белоруссии и Лукашенко © vk.com, Груздзеў Уладзімір Светлана Тихановская заявила, что первый день забастовки, 26 октября, «напугал» режим. В свою очередь, Лукашенко заговорил о террористической угрозе, а также выступил с жесткими заявлениями в адрес рабочих и студентов.

На вопрос о том, может ли Лукашенко просто игнорировать протесты и тянуть время, Безпалько ответил, что именно такую тактику он и избрал.

«Для него важно сохраниться у власти любым путем, и ради этого он готов пойти и на затягивание времени, чтобы измотать оппозицию и простых людей, и на имитацию компромисса», — сказал эксперт.

Так, по его словам, совершенно непонятно, как будет осуществляться конституционная реформа. Безпалько напомнил слова Лукашенко о том, что якобы все будет решать народ, и отметил, что под «народом» он понимает «себя, свой аппарат и силовиков, с которыми он отождествляет белорусскую государственность».

В Минске 25 октября прошла очередная несанкционированная акция протеста оппозиции, а на следующий день в стране началась общенациональная забастовка.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.