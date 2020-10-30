«Если разделиться, то на половине "совка" останутся практически одни пенсионеры. Кроме того, в среде лукашенковцев нет единства. Многие сегодня поддерживают [президента Александра] Лукашенко просто потому, что боятся националистического реванша», — заявил эксперт.
При этом, по его словам, «лукашенковцы» не осознают, что режим — «идеологический банкрот», который не может предложить позитивную программу для молодежи.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд государств заявили о непризнании легитимности президента.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.