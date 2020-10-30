Раскол, произошедший в белорусском обществе, разделил, прежде всего, не идеологических противников, а поколения. Об этом исполнительный директор объединения «Социальная молодежная инициатива» Евгений Константинов сказал в интервью изданию Украина.ру

Лукашенко большой и маленький. Как власть и оппозиция Белоруссии имитируют бурную деятельность © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Александра] Лукашенко просто потому, что боятся националистического реванша», — заявил эксперт.

При этом, по его словам, «лукашенковцы» не осознают, что режим — «идеологический банкрот», который не может предложить позитивную программу для молодежи.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд государств заявили о непризнании легитимности президента.

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