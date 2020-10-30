«Помните, чем подобное закончилось в Южной Осетии? С трудом остановили контингент, чтоб не взяли Тбилиси. А здесь, если раздухарятся волонтеры, то могут дойти и до Хорватии. Вот и будет "хорватский вариант"», — пошутил эксперт.
Он напомнил, что приднестровцы принимают участие в нынешних молдавских президентских выборах, что, по его мнению, является сильным позитивным сигналом к купированию застарелого конфликта.
Конфликт между непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой и Молдавией вспыхнул в марте 1992 года. После неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией, чью независимость другие страны так и не признали.
Президентские выборы в Молдавии состоятся 1 ноября. Для участия в них зарегистрированы шесть кандидатов. Это председатель «Нашей партии», мэр города Бельцы Ренато Усатый, руководитель платформы «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе, депутат от партии «Шор» Виолетта Иванова, выдвиженец либерал-демократов Тудор Делиу, а также лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду и действующий глава государства Игорь Додон, которых уже считают фаворитами предвыборной гонки.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.