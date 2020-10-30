Телефонный разговор госсекретаря США Майка Помпео с президентом Белоруссии Александром Лукашенко был посвящен судьбе гражданина США и Белоруссии политтехнолога Виталия Шклярова. Об этом российско-белорусский политолог Дмитрий Болкунец сказал в интервью изданию Украина.ру

Звонок перед провокацией? Зачем Помпео звонил Лукашенко © REUTERS, YG/SAV

По мнению Болкунца, он был связан с судьбой Шклярова, который недавно был отпущен из СИЗО КГБ. По данным политолога, политтехнолог н по-прежнему себя плохо чувствует: в тюрьме ему сломали палец на ноге и не лечили, когда он заболел коронавирусом.

«Может быть, Помпео поставил Лукашенко ультиматум об освобождении Шклярова, пригрозив какими-то санкциями. Надо понимать, что США бьются за своих граждан. Тем более что жена Шклярова является американским дипломатом, а это уже линия Госдепа. Поэтому я думаю, что Лукашенко получил наказ немедленно освободить Шклярова и дать ему возможность покинуть страну», — сказал эксперт.

Позднее Помпео сообщил, что Шкляров вернулся в США «после трех месяцев несправедливого заключения и домашнего ареста», и напомнил, что Вашингтон не потерпит, чтобы иностранные правительства несправедливо задерживали американских граждан.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.