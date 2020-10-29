С начала активной фазы боевых действий армия Азербайджана контролирует 186 населенных пунктов, в том числе четыре города: Джебраил, Физули, Зангелан и Губадлы.
Временные комендатуры будут управлять каждым районом в соответствии с административно-территориальным делением Азербайджана.
Обязанность назначить комендантов и определять их полномочия Алиев возложил на МВД Азербайджана.
При временной комендатуре будет создан оперативный штаб, в который войдут представители Службы госбезопасности, МЧС, минэкономики, минсельхоза, минэкологии и минфина.
Сотрудники комендатуры возьмут под охрану инфраструктурные объекты и будут следить за соблюдением общественного порядка. Кроме того, в их обязанности будет входить очистка территории от мин.
Ситуация в Карабахе обострилась утром 27 сентября. Баку обвинил вооруженные силы НКР в обстрелах приграничных территорий и начал военную операцию.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил ответственность за эскалацию конфликта на власти Азербайджана, объявил всеобщую мобилизацию и военное положение. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и военное положение в ряде районов.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке действий Азербайджана в Нагорном Карабахе.