Управлять взятыми под контроль ВС Азербайджана районами в зоне Карабахского конфликта будет специальная администрация. Соответствующий указ 29 октября подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает РИА Новости

С начала активной фазы боевых действий армия Азербайджана контролирует 186 населенных пунктов, в том числе четыре города: Джебраил, Физули, Зангелан и Губадлы.

Решил помирить Азербайджан и Армению. Зачем Трамп занялся Нагорным Карабахом © AP, Alex Brandon

Обязанность назначить комендантов и определять их полномочия Алиев возложил на МВД Азербайджана.

При временной комендатуре будет создан оперативный штаб, в который войдут представители Службы госбезопасности, МЧС, минэкономики, минсельхоза, минэкологии и минфина.

Сотрудники комендатуры возьмут под охрану инфраструктурные объекты и будут следить за соблюдением общественного порядка. Кроме того, в их обязанности будет входить очистка территории от мин.

Ситуация в Карабахе обострилась утром 27 сентября. Баку обвинил вооруженные силы НКР в обстрелах приграничных территорий и начал военную операцию.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил ответственность за эскалацию конфликта на власти Азербайджана, объявил всеобщую мобилизацию и военное положение. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и военное положение в ряде районов.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке действий Азербайджана в Нагорном Карабахе.