В залах Московского Дома национальностей, где проходило ее открытие, собрались те, кто был участником событий 2014-2015 годов в Донбассе.
«Документальные фотографии, отразившие события 2014-2015 годов, детские рисунки ребят ДНР и ЛНР и юных москвичей, живописные работы победителя конкурса «Я — очевидец» Максима Фаюстова дают представление об ужасах войны в Донбассе», — написали журналисты.
Выставка — итог многолетней работы общественных, национально-культурных и правозащитных организаций Москвы и Донбасса, Комиссии по этнокультурному развитию Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы.
В этой работе активную помощь оказали администрации Глав республик Донбасса и Общественные палаты ДНР и ЛНР.