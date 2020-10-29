В Москве проходит необычная выставка работ победителей III тура конкурса «Я – очевидец». Об этом 29 октября сообщил Telegram-канал Украина.ру

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«Документальные фотографии, отразившие события 2014-2015 годов, детские рисунки ребят ДНР и ЛНР и юных москвичей, живописные работы победителя конкурса «Я — очевидец» Максима Фаюстова дают представление об ужасах войны в Донбассе», — написали журналисты.

Выставка — итог многолетней работы общественных, национально-культурных и правозащитных организаций Москвы и Донбасса, Комиссии по этнокультурному развитию Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы.

В этой работе активную помощь оказали администрации Глав республик Донбасса и Общественные палаты ДНР и ЛНР.