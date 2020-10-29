Лукашенко 29 октября освободил Юрия Караева от должности главы МВД и назначил его помощником президента по Гродненской области. Также новыми помощниками главы государства в регионах стали Валерий Вакульчик в Брестской области и Александр Барсуков в Минске.
По словам Лукашенко, его помощники будут обладать широкими полномочиями.
Кроме того, власти Белоруссии с 29 октября ограничили въезд в страну для некоторых категорий граждан Латвии, Литвы, Польши и Украины
Тихановская утверждает, что Лукашенко принимает непоследовательные решения, так как находится в панике.
«Пытаясь изолировать Беларусь, он изолирует свою власть и теряет сторонников. А постоянные перетасовки на постах показывают, что у вертикали все меньше способности и мотивации исполнять его приказы», — уверяет она.
Новый всплеск протестной активности в Белоруссии начался с 26 октября после того, как бывший оппозиционный кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила всеобщую забастовку.
Требования протестующих остаются неизменными на протяжении почти трех месяцев: отставка действующего руководства страны, прекращение насилия со стороны силовиков.