Узбекистан не видит для себя угроз со стороны Китая, а видит потенциальные возможности. Но для того чтобы использовать эти возможности, нужно много денег, времени и ресурсов. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин

Например, отметил эксперт, проект прямой железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан (ККУЖД) обсуждается уже 25 лет, но до практической его реализации дело пока так и не доходит.

«В прошлом году что-то вроде как сдвинулось после того, как ряд российских компаний, включая РЖД, проявили заинтересованность. Тогда оптимизм фонтанировал, особенно в Киргизии. Но вы видите, что сейчас в Киргизии происходит? Им явно не до железных дорог. И так постоянно — то вирус, то восстание, то еще-что-нибудь», — указал Грозин.

Специалист выразил надежду, что, возможно, до практической реализации этого проекта дело дойдет в следующем году.

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