Ранее был запущен первый грузовой поезд из китайской провинции Хэбэй в Ташкент. Планируется наладить регулярные рейсы, что позволит увеличить поставки товаров в Европу и Азию и ускорить строительство транспортно-экономического проекта «один пояс — один путь».
Например, отметил эксперт, проект прямой железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан (ККУЖД) обсуждается уже 25 лет, но до практической его реализации дело пока так и не доходит.
«В прошлом году что-то вроде как сдвинулось после того, как ряд российских компаний, включая РЖД, проявили заинтересованность. Тогда оптимизм фонтанировал, особенно в Киргизии. Но вы видите, что сейчас в Киргизии происходит? Им явно не до железных дорог. И так постоянно — то вирус, то восстание, то еще-что-нибудь», — указал Грозин.
Специалист выразил надежду, что, возможно, до практической реализации этого проекта дело дойдет в следующем году.
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