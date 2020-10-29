У Узбекистана по сравнению с остальными среднеазиатскими республиками минимальный уровень долгов перед Китаем. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин Ислам Каримов принципиально старался не брать китайских денег, но сейчас отношение к китайскому бизнесу лучше, поскольку Узбекистан активно пытается встроиться в китайский проект «Один пояс — один путь» и стать одним из элементов будущей гигантской торгово-логистической инфраструктуры из Китая в Европу.

«Но есть географические ограничители, которые не обойдешь. Узбекистан не граничит с Китаем. Отчасти это плохо, отчасти это хорошо. Потому что такой синофобии, как у киргизов, казахов и частично у таджиков, в Узбекистане нет. Тут, конечно, США еще работать и работать. Китай для Узбекистана близкая страна, но он отделен от него барьером других государств, у него самый низкий объем внешних долгов», — указал Грозин.

По его словам, Китай очень активно обхаживает узбеков в силу последних тенденций, но сейчас в принципе Узбекистан является наиболее модной среднеазиатской страной для иностранных инвестиций.

Поэтому угрозы для себя Ташкент со стороны Китая не видит, а видит потенциальные возможности, по для того чтобы использовать эти возможности, нужно много денег, времени и ресурсов, заключил собеседник издания.

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