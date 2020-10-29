Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций государственных служащих и депутатов парламента по требованию Конституционного суда.
«Законопроекты для ее возобновления должны быть подготовлены и направлены в Верховную раду как неотложные, — сказал Зеленский.
По словам руководителя НАПК Александра Новикова, решение Конституционного суда «возвращает Украину в 1991 год, когда вообще в принципе не существовало никакого антикоррупционного законодательства».