Система электронного декларирования на Украине будет работать. Об этом 29 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО)

Конституционный суд Украины развалил систему тотального контроля со стороны Запада © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Законопроекты для ее возобновления должны быть подготовлены и направлены в Верховную раду как неотложные, — сказал Зеленский.

По словам руководителя НАПК Александра Новикова, решение Конституционного суда «возвращает Украину в 1991 год, когда вообще в принципе не существовало никакого антикоррупционного законодательства».