По данным миссии ОБСЕ на Украине только в текущем году в Донбассе от обстрелов и минно-взрывных травм пострадали уже 12 детей, еще один ребенок погиб. Об этом 29 октября заявил зампостпреда России при ОБСЕ Владимир Жеглов, передает РИА Новости

По его словам, отсутствие политической воли у властей Украины приводит к страданиями мирных жителей Донбасса.

«Знаем, что в миссии продолжается работа над систематизацией данных по жертвам конфликта среди гражданского населения. Рассчитываем ознакомиться с обобщенным докладом в ближайшее время», — сказал Жеглов.

Зона повышенной опасности: Донбассу срочно нужна медицинская помощь России © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Перемирие вводит запрет на огонь из любого оружия, в том числе снайперского. Кроме того, запрещаются разведывательно-диверсионные действия и полеты БПЛА, кроме тех, которые используют представители ОБСЕ.

Власти Украины начали военную операцию против республик Донбасса, объявивших о своей независимости после госпереворота в Киеве, в апреле 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали 13 тысяч человек.