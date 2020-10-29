По его словам, отсутствие политической воли у властей Украины приводит к страданиями мирных жителей Донбасса.
«Знаем, что в миссии продолжается работа над систематизацией данных по жертвам конфликта среди гражданского населения. Рассчитываем ознакомиться с обобщенным докладом в ближайшее время», — сказал Жеглов.
Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по Донбассу на заседании 22 июля согласовала условия бессрочного и всеобъемлющего перемирия, которое вступило в силу с полуночи 27 июля.
Перемирие вводит запрет на огонь из любого оружия, в том числе снайперского. Кроме того, запрещаются разведывательно-диверсионные действия и полеты БПЛА, кроме тех, которые используют представители ОБСЕ.
Власти Украины начали военную операцию против республик Донбасса, объявивших о своей независимости после госпереворота в Киеве, в апреле 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали 13 тысяч человек.