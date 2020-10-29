Петр Порошенко на заключительном этапе своей президентской карьеры и после того, как потерял должность, сделал ставку на концентрацию радикальных националистов под знаменами своей партии. Об этом рассказал политолог Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы зрителей Youtube-канала Украина.ру

Прямой эфир с Ростиславом Ищенко © Арина Тихомирова/Украина.ру Тягнибок, Ярош и Билецкий.

«А Порошенко, хотя и общается с нацистами, но все еще в цилиндре и смокинге. Даже для умеренных националистов он вполне приемлемая фигура, поскольку их запугали опасностью "промосковского" реванша. Это приводит к консолидации политически активных людей, поэтому националисты сплотились вокруг Порошенко, он для них идеальная фигура в плане неформального лидерства», — сказал Ростислав Ищенко.

Если представители правого лагеря почувствуют, что опасность «реванша» миновала, то Петр Порошенко вряд ли будет собирать такие же электоральные урожаи.

По итогам местных выборов на Украине видно, что происходит поляризация общества, так как запад и восток проголосовали за полярные политические силы — ОПЗЖ Виктора Медведчука и «Евросолидарность» Порошенко, добавил политолог.