Хозяйственный суд Запорожской области признал ООО «Холдинговая компания «Хлебные инвестиции» банкротом и инициировал процедуру ликвидации, сообщает, АПК-Информ 28 октября

Суд открыл дело о банкротстве Николаевского судостроительного завода © commons.wikimedia.org, Mezinov Alexey Viktorovich

В хлебных холдинг входит несколько заводов: «Первый столичный хлебозавод» (г. Киев), завод Chanta Mount (г. Киев), «Теремно Хлеб» (г. Луцк, Волынская обл.), «Бердичевский хлебозавод» (г. Бердичев), «Ивано-Франковский хлебокомбинат» (г. Ивано-Франковск) и «Черновицкий хлебокомбинат» (г. Черновцы).

В общей сложности на всех предприятиях работает около 3,5 тысяч человек.

Ранее Хозяйственный суд Николаевской области открыл дело о банкротстве Николаевского судостроительного завода. Предприятие сорвало контракт с компанией Sea Emerald S.A. Panama на 17,258 миллионов долларов, а общая задолженность завода составляет почти 28 миллионов долларов.