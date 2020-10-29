Производство по делу было открыто по инициативе руководства самого предприятия, мотивируя это невозможностью погасить задолженность перед кредиторами.
В хлебных холдинг входит несколько заводов: «Первый столичный хлебозавод» (г. Киев), завод Chanta Mount (г. Киев), «Теремно Хлеб» (г. Луцк, Волынская обл.), «Бердичевский хлебозавод» (г. Бердичев), «Ивано-Франковский хлебокомбинат» (г. Ивано-Франковск) и «Черновицкий хлебокомбинат» (г. Черновцы).
В общей сложности на всех предприятиях работает около 3,5 тысяч человек.
Ранее Хозяйственный суд Николаевской области открыл дело о банкротстве Николаевского судостроительного завода. Предприятие сорвало контракт с компанией Sea Emerald S.A. Panama на 17,258 миллионов долларов, а общая задолженность завода составляет почти 28 миллионов долларов.