Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала истерикой и травлей Конституционного суда Украины (КСУ) критику, обрушившуюся на ведомство после признания неконституционным закона об электронном декларировании имущества. Об этом политик написала на своей странице в Facebook 29 октября

«По поводу деклараций и массового «все пропало». Призываю коллег прекратить истерику и травлю КСУ и сосредоточиться на решении проблемы»,- заявила Тимошенко.

Конституционный суд Украины нанес мощный удар по отношениям Киева с Западом — Кулеба © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По ее словам, парламентарии должны срочно собраться на консультации, чтобы уже 3 октября рассмотреть указанный законопроект в Верховной Раде и исправить собственную ошибку.

27 октября Конституционный суд по представлению 47 депутатов отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.

Также суд признал неконституционными положения законов о проверке электронных деклараций чиновников и отменил право НАПК проверять декларации и выявлять конфликт интересов. Накануне из-за решения суда НАПК закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций.

Это вызвало негативную реакцию в ЕС и США, Киеву пригрозили отменить безвизовый режим с Европейским союзом.