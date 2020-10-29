«По поводу деклараций и массового «все пропало». Призываю коллег прекратить истерику и травлю КСУ и сосредоточиться на решении проблемы»,- заявила Тимошенко.
Она предложила всем лидерам фракций безотлагательно рассмотреть законопроект, подготовленный ее командой, который разблокирует работу антикоррупционных органов и при этом не будет противоречить Конституции, как отвергнутый КСУ документ.
По ее словам, парламентарии должны срочно собраться на консультации, чтобы уже 3 октября рассмотреть указанный законопроект в Верховной Раде и исправить собственную ошибку.
27 октября Конституционный суд по представлению 47 депутатов отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.
Также суд признал неконституционными положения законов о проверке электронных деклараций чиновников и отменил право НАПК проверять декларации и выявлять конфликт интересов. Накануне из-за решения суда НАПК закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций.
Это вызвало негативную реакцию в ЕС и США, Киеву пригрозили отменить безвизовый режим с Европейским союзом.