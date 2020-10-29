Партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» и «Слуга народа» не только хотят обезопасить власть от ответственности за коррупцию, но и вернуть Украину в сферу российского влияния. Такое заявление сделал лидер «Европейской солидарности» (ЕС) и экс-президент Петр Порошенко 29 октября на официальном сайте своей партии

Офис президента Украины прокомментировал иск к НАБУ © пресс-служба НАБУ Владимира Зеленского превращены в инструмент преследования оппонентов, а недавнее решение Окружного суда Киева в отношении руководителя Национального антикоррупционного бюро фактически блокирует деятельность ведомства.

Порошенко рассказал, что все это разрушает отношения Украины с Западом, Европейским союзом, Соединенными Штатами и бьет по европейскому выбору Украины. Экс-президент подчеркнул, что украинцы не должны платить безвизом за поведение власти, и призвал европейцев направить санкции в адрес нынешней власти страны.

«Кого наказывать — так это всех лиц, причастных к разрушению антикоррупционной инфраструктуры, тотальному свертыванию реформ, торможению Украины на пути в Европу. Пусть себе свободно путешествуют не в Куршавель, Монако или Зальцбург, а в Ростов, Москву и Магадан», — сказал Порошенко.

Он также заявил, что фракция «ЕС» готовит законопроект, направленный на предотвращение кризиса в отношениях с Евросоюзом.

27 октября Конституционный суд Украины вынес решение о неконституционности статьи о незаконном обогащении и положений других антикоррупционных законов. Теперь парламентарии обсуждают вопрос о том, что КСУ, возможно, придется ликвидировать, как орган, мешающий в борьбе с коррупцией.