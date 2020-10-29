На Украине открыли восстановленный памятник Красной Армии - фото

На открытии памятного знака присутствовали представители партий «Слуга народа» и «Европейской солидарности», а также глава районной госадминистрации Сергей Перетятько и его заместитель Андрей Серов. Участники возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь».
На официальном сайте Каховской районной госадминистрации сообщили, что мероприятие было посвящено чествованию памяти погибших во Второй мировой войне.
Отдельных жителей области восстановление памятной таблички возмутило, ведь еще недавно на Украине избавлялись от всех памятников времен Советского Союза в рамках декоммунизации.
К слову, мэр Одессы Геннадий Труханов ранее заявил, что вернет проспекту Небесной Сотни имя маршала Жукова.