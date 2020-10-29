На Украине открыли восстановленный памятник Красной Армии - фото

В городе Каховке Херсонской области после восстановления открыли памятник, установленный в честь 35-летия командного пункта Красной Армии, находившегося на территории населенного пункта во время боев за Каховский плацдарм в 1920 году, сообщает «Фокус» 29 октября

Украинцам из-под земли явился Сталин © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк Сергей Перетятько и его заместитель Андрей Серов. Участники возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь».

На официальном сайте Каховской районной госадминистрации сообщили, что мероприятие было посвящено чествованию памяти погибших во Второй мировой войне.

Отдельных жителей области восстановление памятной таблички возмутило, ведь еще недавно на Украине избавлялись от всех памятников времен Советского Союза в рамках декоммунизации.

К слову, мэр Одессы Геннадий Труханов ранее заявил, что вернет проспекту Небесной Сотни имя маршала Жукова.