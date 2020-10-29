Украинцам из-под земли явился Сталин
Украинцам из-под земли явился Сталин
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На открытии памятного знака присутствовали представители партий «Слуга народа» и «Европейской солидарности», а также глава районной госадминистрации Сергей Перетятько и его заместитель Андрей Серов. Участники возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь».

На официальном сайте Каховской районной госадминистрации сообщили, что мероприятие было посвящено чествованию памяти погибших во Второй мировой войне.

На Украине открыли восстановленный памятник Красной Армии - фото
© Олег Батурин / Facebook

Отдельных жителей области восстановление памятной таблички возмутило, ведь еще недавно на Украине избавлялись от всех памятников времен Советского Союза в рамках декоммунизации.

К слову, мэр Одессы Геннадий Труханов ранее заявил, что вернет проспекту Небесной Сотни имя маршала Жукова. 