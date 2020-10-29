В Ровно во время ремонта коммуникаций в центре города рабочие обнаружили бюст Иосифа Сталина – спустя неделю никто не может разобраться, что с ним делать, сообщает «КП в Украине» 29 октября

«Со Сталиным будет разбираться тот, кто придет после меня. Ближайшие две недели мы Сталиным заниматься не будем. Там происходит оформление документов. Мне странно, что такое внимание СМИ к этому приковано. Бог с ним. Сидел бы там под землей еще 100 лет», — сказал мэр города Владимир Хомко во время последней сессии горсовета.

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При этом история бюста так же неизвестна — непонятно кто и зачем закопал его под землю, а также сколько он там пролежал. В издании отмечают, что скульптура практически не повреждена.