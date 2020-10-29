Армянские власти всегда поддерживали идею постоянного мониторинга режима прекращения огня, которая была предложена сопредседателями минской группы ОБСЕ после эскалации в апреле 2016 года, сказал министр.
По его словам, Армения и Азербайджан согласились на расширение мониторинговой группы спецпредставителя председательствующей в ОБСЕ страны и создание механизма по расследованию случаев нарушения перемирия.
«Однако затем Азербайджан отказался выполнять эти договоренности. Это еще раз показывает, что ни вчера, ни сегодня Азербайджан не заинтересован в устойчивом и проверяемом перемирии. А наша точка зрения не изменилась, и мы поддерживаем размещение наблюдателей», — цитирует Мнацаканяна РИА Новости.
Ситуация в Карабахе обострилась утром 27 сентября. Баку обвинил вооруженные силы НКР в обстрелах приграничных территорий и начал военную операцию.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил ответственность за эскалацию конфликта на власти Азербайджана, объявил всеобщую мобилизацию и военное положение. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и военное положение в ряде районов.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке действий Азербайджана в Нагорном Карабахе.
Гуманитарное перемирие октября в зоне карабахского конфликта вступило в силу с полуночи 18 октября. Однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения.
В данный момент события на театре военных действий развиваются неблагоприятно для Карабаха, армию которого теснят по всем направлениям.
Как отмечал политолог Геворг Мирзаян в комментарии изданию Украина.ру, в этом виноват премьер Армении Никол Пашинян, который вместо решительных действий по защите населенной армянами непризнанной республики ограничивается популистской риторикой.