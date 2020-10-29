Ереван поддерживает размещение наблюдателей в Нагорном Карабахе, сказал глава МИД Армении Зограб Мнацаканян в комментарии РИА Новости 29 октября

Нагорный Карабах: стратегия выхода из тупика © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

По его словам, Армения и Азербайджан согласились на расширение мониторинговой группы спецпредставителя председательствующей в ОБСЕ страны и создание механизма по расследованию случаев нарушения перемирия.

«Однако затем Азербайджан отказался выполнять эти договоренности. Это еще раз показывает, что ни вчера, ни сегодня Азербайджан не заинтересован в устойчивом и проверяемом перемирии. А наша точка зрения не изменилась, и мы поддерживаем размещение наблюдателей», — цитирует Мнацаканяна РИА Новости.

Ситуация в Карабахе обострилась утром 27 сентября. Баку обвинил вооруженные силы НКР в обстрелах приграничных территорий и начал военную операцию.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил ответственность за эскалацию конфликта на власти Азербайджана, объявил всеобщую мобилизацию и военное положение. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и военное положение в ряде районов.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке действий Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Решил помирить Азербайджан и Армению. Зачем Трамп занялся Нагорным Карабахом © AP, Alex Brandon

В данный момент события на театре военных действий развиваются неблагоприятно для Карабаха, армию которого теснят по всем направлениям.

Как отмечал политолог Геворг Мирзаян в комментарии изданию Украина.ру, в этом виноват премьер Армении Никол Пашинян, который вместо решительных действий по защите населенной армянами непризнанной республики ограничивается популистской риторикой.