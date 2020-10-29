В рамках административной реформы, проведенной парламентом в 2019 году, 22 района Днепропетровской области объединили в 7 новых. В результате изменений город Днепр стал частью отдельного района, а значит и вместо городского совета будет другой орган власти, сообщает «Відкритий» 28 октября

Конституционный суд заблокировал назначение победителей местных выборов — НАПК © скриншот видео

По словам пока еще секретаря горсовета Александра Санжары, изменения эти необходимы для соблюдения закона, хоть и понесут за собой определенные трудности. В частности, нужно будет переписать таблички с должностями сотрудников и привыкнуть правильно к ним обращаться.

Административная реформа, проведенная парламентом в прошлом году, вступила в силу после подсчета голосов местных выборов Украины-2020.