В итоге название «Днепровский городской совет» меняется на «Днепровский городской совет Днепровского района Днепропетровской области».
По словам пока еще секретаря горсовета Александра Санжары, изменения эти необходимы для соблюдения закона, хоть и понесут за собой определенные трудности. В частности, нужно будет переписать таблички с должностями сотрудников и привыкнуть правильно к ним обращаться.
Административная реформа, проведенная парламентом в прошлом году, вступила в силу после подсчета голосов местных выборов Украины-2020.