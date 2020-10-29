Потеря обоняния и вкуса является одним из симптомов заболевания COVID-19. По словам Супрун, у большинства людей они возвращаются в течение одной-двух недель по ходе болезни и в этом случае вмешательство не требуется.
«Рекомендуется использовать носовые кортикостероиды (капли, которые обладают противовоспалительным эффектом) для пациентов с потерей запаха в течение двух недель», — посоветовала бывшая и. о. министра.
Кроме того, для восстановления обоняния она порекомендовала заняться тренировками, в частности, нюхать различные эфирные масла, чтобы вызвать сенсорную реакцию. При этом следует иметь в виду, чтобы у человека не было на них аллергической реакции, иначе результат будет противоположным.
Что касается вкуса, то для его восстановления Супрун предложила добавлять в еду больше специй, а также есть более кислую, горькую или сладкую пищу.