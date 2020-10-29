Бывшая и. о. главы Минздрава Украины Ульяна Супрун рассказала, как можно вернуть себе обоняние и вкус после того, как переболел коронавирусом. Она написала об этом на своей странице в Facebook 28 октября

Комаровский рассказал, как вернуть обоняние после COVID-19 © Facebook Евгения Комаровского

«Рекомендуется использовать носовые кортикостероиды (капли, которые обладают противовоспалительным эффектом) для пациентов с потерей запаха в течение двух недель», — посоветовала бывшая и. о. министра.

Кроме того, для восстановления обоняния она порекомендовала заняться тренировками, в частности, нюхать различные эфирные масла, чтобы вызвать сенсорную реакцию. При этом следует иметь в виду, чтобы у человека не было на них аллергической реакции, иначе результат будет противоположным.

Что касается вкуса, то для его восстановления Супрун предложила добавлять в еду больше специй, а также есть более кислую, горькую или сладкую пищу.