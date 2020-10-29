Ранее сообщалось, что утром четверга, 29 октября, неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, несколько были ранены. Ряд СМИ сообщают о том, что нападавший обезглавил женщину.
Совершивший атаку был задержан, сообщается, что он был ранен при задержании.
«Ответ правительства будет твердым, беспощадным и немедленным. Я уже принял решение о введении плана Vigipirate на всей территории страны», — сказал премьер.
Кастекс также отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон созовет Совет безопасности в пятницу, 30 октября.
В пригороде Парижа ранее в октябре выходец из РФ чеченского происхождения обезглавил преподавателя, показавшего ученикам карикатуры на мусульманского пророка Мухаммеда.
Позднее Макрон заявил, что в стране продолжат публиковать карикатуры на ислам.