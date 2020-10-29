Украинцу запретили въезд на территорию РФ в октябре 2015 и выдворили за пределы страны, однако на родине мужчина поменял фамилию и меньше, чем через месяц вернулся в Россию, а конкретно — в Крым.
В 2018 году уроженца Украины снова привлекли к административной ответственности и снова выдворили из страны. После чего мужчина пошел проторенной дорогой и снова поменял фамилию.
Вину в нарушении закона РФ мужчина целиком признал и пояснил, что делал это из желания жить и работать в России. Его приговорили к 9 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.
В 2019 году аналогичное дело рассматривал Белгородский областной суд. Тогда уроженец Азербайджана 11 раз поменял фамилию, чтобы обойти запрет на въезд в Россию. Мужчина получил 1,5 года колонии-поселения.