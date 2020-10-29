Шебекинский районный суд Белгородской области признал 37-летнего гражданина Украины виновным в двух незаконных пересечениях границы. Мужчина сознался, что пошел на преступления ради жизни в России, сообщает региональное информационное агентство Бел.ru 29 октября

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В 2018 году уроженца Украины снова привлекли к административной ответственности и снова выдворили из страны. После чего мужчина пошел проторенной дорогой и снова поменял фамилию.

Вину в нарушении закона РФ мужчина целиком признал и пояснил, что делал это из желания жить и работать в России. Его приговорили к 9 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

В 2019 году аналогичное дело рассматривал Белгородский областной суд. Тогда уроженец Азербайджана 11 раз поменял фамилию, чтобы обойти запрет на въезд в Россию. Мужчина получил 1,5 года колонии-поселения.