В четверг, 29 октября, Шмыгаль должен был выступить на форуме Building & Construction Forum в отеле Hilton в Киеве, однако не пришел туда.
«У премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля подтвердили коронавирус. Об этом стало известно от организаторов форума Строительный форум в Киве», — сообщил Obozrevatel.ua.
Позднее пресс-секретарь премьер-министра Ольга Куришко в комментарии изданию «СтранаUA» опровергла эту информацию. По ее словам, Шмыгать здоров и работает, а от участия в форуме отказался еще 20 октября.
Ранее премьер заявил, что в Кабмине не хотят и не видят возможности введения тотального карантина для противодействия распространению COVID-19. При этом он отметил, что в стране становится все больше «красных» карантинных зон, но количества коек в медучреждениях, по данным Шмыгаля, на сегодняшний день достаточно.