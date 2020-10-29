На форуме строителей в Киеве сообщили, что глава украинского правительства Денис Шмыгаль заболел коронавирусом, но у премьера эту информацию опровергли. Об этом сообщил Telegram-канал Obozrevatel.ua 28 октября

Денис Шмыгаль: кто он © Facebook, Оксана Воробчак | Facebook, Оксана Воробчак | Перейти в фотобанк

«У премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля подтвердили коронавирус. Об этом стало известно от организаторов форума Строительный форум в Киве», — сообщил Obozrevatel.ua.

Позднее пресс-секретарь премьер-министра Ольга Куришко в комментарии изданию «СтранаUA» опровергла эту информацию. По ее словам, Шмыгать здоров и работает, а от участия в форуме отказался еще 20 октября.

Ранее премьер заявил, что в Кабмине не хотят и не видят возможности введения тотального карантина для противодействия распространению COVID-19. При этом он отметил, что в стране становится все больше «красных» карантинных зон, но количества коек в медучреждениях, по данным Шмыгаля, на сегодняшний день достаточно.