По его словам, сам договор о Союзном государстве не плохо бы существенно подредактировать, он писался в совсем других условиях в 90-е годы.
«Там надо изменить принципы построения общих органов власти, которые оказались совершенно нерабочими. Не случайно высшие органы Союзного государства так и не начали свою работу. То есть вся политическая надстройка, которая прописана в союзном договоре, оказалась неэффективной и непривлекательной для обеих стран», — рассказал Олег Неменский.
Тем не менее сама идея создания единого конфедеративного государства по-прежнему актуальна и соответствует интересам как граждан России, так и граждан Белоруссии, считает собеседник издания.
Договор о создании Союзного государства был подписан 8 декабря 1999 года в Георгиевском зале Кремля президентами РФ и Белоруссии Борисом Ельциным и Александром Лукашенко.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Новый всплеск протестной активности в Белоруссии начался с 26 октября после того, как бывший оппозиционный кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила всеобщую забастовку.