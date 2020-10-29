России и Белоруссии следует развивать очень тесный союз и хотя бы попытаться реализовать ту модель, которая заложена в Союзном государстве. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский

По его словам, сам договор о Союзном государстве не плохо бы существенно подредактировать, он писался в совсем других условиях в 90-е годы.

«Там надо изменить принципы построения общих органов власти, которые оказались совершенно нерабочими. Не случайно высшие органы Союзного государства так и не начали свою работу. То есть вся политическая надстройка, которая прописана в союзном договоре, оказалась неэффективной и непривлекательной для обеих стран», — рассказал Олег Неменский.

Олег Неменский: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Договор о создании Союзного государства был подписан 8 декабря 1999 года в Георгиевском зале Кремля президентами РФ и Белоруссии Борисом Ельциным и Александром Лукашенко.

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Новый всплеск протестной активности в Белоруссии начался с 26 октября после того, как бывший оппозиционный кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила всеобщую забастовку.