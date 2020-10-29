Президент Белоруссии Александр Лукашенко 29 сентября в ходе совещания в Минске заявил, что стране угрожает НАТО (в первую очередь Польша). Он пообещал, что власти окажут сопротивление в случае агрессии, передает belta.by

Лукашенко поручил вооружить народные дружины © REUTERS, Stringer сказал Лукашенко.

По мнению президента, «Польше нужна вся Беларусь».

«В Гродно вывешивали польские флаги. Ну, если их сегодня сняли, это ж не значит, что там у кого-то в голове чего-то не бродит», — добавил он.

Лукашенко также вспомнил о недавнем телефонном разговоре с государственным секретарем США Майклом Помпео, с которым, по его словам, у него сложились очень добрые отношения.

«Я его предупредил: если только там дернутся со стороны Польши, Литвы и, может, Украины (это даже не обсуждается, им не до этого), а вот поляки и литовцы, в основном поляки (что там литовцы — армии нет), — ну, мы будем отвечать», — заявил президент.

Ранее белорусский президент неоднократно обвинял Польшу и Литву в помощи оппозиции. В частности накануне он заявил, что эти страны финансируют забастовки на некоторых предприятиях, рассчитывая таким образом развалить экономику страны.

На днях официальный представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский отметил, что во въезде в страну из Литвы, Польши и Украины было отказано 600 иностранцам, большинство из них «крепкие молодые люди, спортивного телосложения, которые никак не смогли пояснить или подтвердить цели прибытия в Беларусь».