«Сегодня от этой страшной болезни (вероятно, имеется в виду коронавирус — ред.) ушел человек большого сердца, добрейшей души, огромного ума — Валерий Георгиевич Бабич… Мои искренние соболезнования всей большой дружной семье… Скорблю вместе с вами…», — написала Кинах в своем Facebook.
Бабич был одним из основателей Республиканского акционерного общества «Украинская биржа», долгое время являлся ее президентом. Вскоре после этого стал председателем совета промышленников и предпринимателей при президенте Украины, также являлся внештатным советником президента Украины Леонида Кравчука.
В 1994 году стал народным депутатом Украины, был председателем партии «Всеукраинское объединение христиан».