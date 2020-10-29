Депутат Верховной Рады второго созыва, первый президент АО «Украинская финансовая группа» Валерий Бабич скончался от коронавируса на 67-м году жизни. Об этом 29 октября на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Марина Кинах

«Сегодня от этой страшной болезни (вероятно, имеется в виду коронавирус — ред.) ушел человек большого сердца, добрейшей души, огромного ума — Валерий Георгиевич Бабич… Мои искренние соболезнования всей большой дружной семье… Скорблю вместе с вами…», — написала Кинах в своем Facebook.

Семья мэра Львова Садового заразилась коронавирусом © Facebook/Андрій Садовий Леонида Кравчука.

В 1994 году стал народным депутатом Украины, был председателем партии «Всеукраинское объединение христиан».