Президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на результаты местных выборов, сможет маневрировать на своем посту, так как ничто не способствует «выталкиванию» его из кресла президента. Об этом директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский сказал в интервью изданию Украина.ру

Пушков обвинил Зеленского в обмане избирателей © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

По словам Погребинского, это является отражением того, что люди с недоверием относятся к политической партийной системе, и Зеленский ничего не может с этим сделать.

«Он будет как-то маневрировать из-за того, что сложившиеся обстоятельства не способствуют выталкиванию его из этого кресла. Потому что Верховная Рада не заинтересована, потому что они все потеряют уютные места. Олигархи более или менее устроены и решают свои вопросы. Какого-то политического актива, который мог бы вывести на улицы 50 тысяч людей с требованием президента в отставку, нет», — пояснил эксперт.

Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине 25 октября. Местные органы власти будут избраны на пятилетний срок. Результаты местных выборов должны быть определены до 6 ноября и обнародованы в течение пяти дней. Если в городах, где предусмотрен второй тур выборов, ни один из кандидатов не набрал 50% + 1 голос, в течение трех недель должно состояться новое голосование.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.