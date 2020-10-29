По данным экзитполов, в большинстве регионов первые строчки в избирательных списках, а также посты мэров заняли местные проекты.
По словам Погребинского, это является отражением того, что люди с недоверием относятся к политической партийной системе, и Зеленский ничего не может с этим сделать.
«Он будет как-то маневрировать из-за того, что сложившиеся обстоятельства не способствуют выталкиванию его из этого кресла. Потому что Верховная Рада не заинтересована, потому что они все потеряют уютные места. Олигархи более или менее устроены и решают свои вопросы. Какого-то политического актива, который мог бы вывести на улицы 50 тысяч людей с требованием президента в отставку, нет», — пояснил эксперт.
Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине 25 октября. Местные органы власти будут избраны на пятилетний срок. Результаты местных выборов должны быть определены до 6 ноября и обнародованы в течение пяти дней. Если в городах, где предусмотрен второй тур выборов, ни один из кандидатов не набрал 50% + 1 голос, в течение трех недель должно состояться новое голосование.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.