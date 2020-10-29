Министерство обороны Украины ввело погоны для упраздненного звания. Об этом сообщил Telegram-канал Украина.ру 29 октября

Порошенко «декоммунизировал» военные погоны © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский подписал закон о введении новых воинских званий в рядах вооруженных сил страны. Согласно принятому закону, в ВСУ были введены новые звания, в частности, первый сержант. Тем не менее, позднее и это звание упразднили.

«Министерство обороны Украины заигралось в реформы до такой степени, что всем личным составом заблудилось в трех сержантских лычках… Сначала придумали звание "первый сержант", потом исправили его на "главный сержант". Но! Погоны ввели для "первого сержанта"», — сообщил Telegram-канал.

На этом погоне четыре лычки в виде уголка и одна перевернутая дуга.