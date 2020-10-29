Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о введении новых воинских званий в рядах вооруженных сил страны. Согласно принятому закону, в ВСУ были введены новые звания, в частности, первый сержант. Тем не менее, позднее и это звание упразднили.
«Министерство обороны Украины заигралось в реформы до такой степени, что всем личным составом заблудилось в трех сержантских лычках… Сначала придумали звание "первый сержант", потом исправили его на "главный сержант". Но! Погоны ввели для "первого сержанта"», — сообщил Telegram-канал.
На этом погоне четыре лычки в виде уголка и одна перевернутая дуга.