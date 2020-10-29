По его словам, Украина готова к конструктивному диалогу, несмотря на конфликт из-за выборов.
«Иногда отношения между двумя государствами напоминают американские горки. То медленно вверх, то резко вниз. Но после резкого падения вниз есть возможность снова подняться вверх и оказаться на финише. Я думаю, что это сравнение правомерно может применяться к украино-венгерским отношениям», — сказал Кулеба.
При этом министр отметил, что Украина не будет спускать попытки неуважительно относиться к украинскому суверенитету и национальным интересам. Он отметил, что вопрос встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном с повестки дня не снимается.
В день местных выборов на Украине министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал венгров Закарпатья поддержать на местных выборах политическую силу «Партия венгров Украины». МИД Украины счел такие действия вмешательством в избирательный процесс и вручил ноту протеста венгерскому послу.
Кроме того, МИД Украины запретил въезд двум венгерским чиновникам из-за скандала на выборах. В ответ глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал решение недружественным шагом.