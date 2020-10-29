Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился сделать работу народных дружин неформальной. Об этом он заявил во время назначения новых помощников главы государства в регионах, сообщает БЕЛТА 29 октября

«Вы видели, как было в Кыргызстане: хаос полнейший, все силовики разбежались, некому защищать страну. Кто взял на себя ответственность? Народные дружины. Они подтянули разбежавшихся милиционеров, они спецслужбы подтянули к себе и военных. И создали мощные народные дружины. И в течение суток погасили все пожары», — сказал Лукашенко.

Лукашенко объяснил, с чем связаны перестановки в силовом блоке © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк

От них, сказал глава Белоруссии, поступило уже большое количество заявок на такую работу. По мнению Лукашенко, участие в дружинах дадут почувствовать гражданам, что они ответственны за свою землю, а государству «могут здорово помочь».

Ранее Лукашенко сделал перестановки в силовом блоке страны. МВД Белоруссии возглавил начальник полиции Минска Иван Кубраков, а предыдущий глава ведомства Юрий Караев стал помощником президента по Гродненской области.

Также новыми помощниками главы государства в регионах стали Валерий Вакульчик в Брестской области и Александр Барсуков в Минске.

Лукашенко заверил, что полномочия его помощников в регионах будут значительно расширены.