Украинский дуэт Насти Каменских и Алексея Потапенко, известного под псевдонимом Потап, показал поклонникам видео, снятое на кухне пары, где произошло «неожиданное». Видео опубликовано на странице realpotap в Instagram 28 октября

Потап выставил напоказ Настю Каменских без трусов - фото © Facebook, NK

«Не скажешь, что совсем не получается, но не совсем так, как я думал. Помочь? Нет, не надо уже, не надо», — отвечает Потап.

Таким шутливым видео дуэт поздравил подписчиков с праздником Хеллоуин, который отмечается 31 октября. Правда, задумку оценили не все подписчики.

«Нет ничего смешно, это страшно. Для чего это все? Вы показываете пример нашим детям, как надо ножом в голову бросаться», — написала одна из пользовательниц сети.