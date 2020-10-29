В ролике Потап собирается «вырезать в тыкве рожицу» и просит Настю подать ему нож. Певица кидает его с криком «лови», но холодное оружие «нечаянно» врезается артисту в голову. За кадром Каменских спрашивает супруга, получается ли у него вырезать.
«Не скажешь, что совсем не получается, но не совсем так, как я думал. Помочь? Нет, не надо уже, не надо», — отвечает Потап.
Таким шутливым видео дуэт поздравил подписчиков с праздником Хеллоуин, который отмечается 31 октября. Правда, задумку оценили не все подписчики.
«Нет ничего смешно, это страшно. Для чего это все? Вы показываете пример нашим детям, как надо ножом в голову бросаться», — написала одна из пользовательниц сети.