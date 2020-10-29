Французские полицейские застрелили в городе Авиньон мужчину, который с ножом нападал на прохожих и кричал «Аллах акбар», позднее аналогичное нападение произошло Мекке у французского консульства, сообщает РИА Новости 29 октября

Нападение в Авиньоне, в прошлом — религиозном центре Франции, где была резиденция римских пап — произошло вскоре после того, как распространилась информация о теракте в церкви Нотр-Дам в Ницце.

Так же, как и там, нападавший в Авиньоне использовал нож и выкрикивал «Аллах акбар». Французские полицейские застрелили его, в ходе инцидента больше никто не погиб.

Позднее полиция в Мекке задержала подданного Саудовской Аравии, совершившего нападение на охранника консульства Франции в Джидде.

«Задержан саудовский подданный, напавший на охранника консульства Франции в Мекке, он использовал острый предмет, охранник получил легкие ранения», — сказано в заявлении.

Кремль прокомментировал теракт в Ницце © REUTERS, Eric Gaillard

В результате нападения неизвестного с ножом погибли священник, охранник базилики Нотр-Дам и женщина, которую нападавший обезглавил.

По словам мэра Ниццы Кристиана Эстрози, злоумышленник выкрикивал «Аллах акбар». Градоначальник уточнил, что «нападавшим был применен тот же метод, что и террористом в городе Конфлан-Сент-Онорин», — отметил Эстрози.

Напомним, в этом пригороде Парижа ранее в октябре выходец из РФ чеченского происхождения обезглавил преподавателя, показавшего ученикам карикатуры на мусульманского пророка Мухаммеда.

Позднее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что в стране продолжат публиковать карикатуры на ислам.