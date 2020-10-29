Супруга юмориста Максима Галкина певица Алла Пугачева подверглась активной критике в соцсетях после публикации очередного видео с мужем. Ролик опубликован на странице в Instagram «alla_orfei» 28 октября

Басков сделал шокирующее признание про песни Пугачевой © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

«А кто это рядом с Галкиным?», «Это ж надо себя так изуродовать, нет это не наша Алла», «А чему завидовать? Сделайте столько пластики будете ещё красивей. Кукла неестественная!», «Я очень "завидую" ее мочалке на голове, пора бы с ней расстаться, почему приближенные к ней люди ей не подскажут, что это не модно и не красиво», «Как вам завидуют, аж жаба их душит! Вы лучшие! Счастья Вам! Большой привет!», — написали пользователи.

Сейчас Максиму Галкину 44 года, а Алле Пугачевой — 71, в браке они с 2011 года. Для нее он уже четвертый муж, а вот у юмориста это первый штамп в паспорте.

Супруги воспитывают двойняшек Гарри и Лизу, которые в этом году пошли в первый класс.