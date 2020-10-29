Результаты президентских выборов в Польше были сфальсифицированы, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом в четверг, 29 октября, сообщил Sputnik Беларусь

Принимая кадровые решения, Лукашенко прокомментировал ситуацию в странах-соседках, в частности, в Литве, Украине и Польше. По его словам, в этих странах есть проблемы в отношениях власти с народом, что часто выливается в протесты.

Говоря о ситуации в Польше, он отметил, что польское руководство хотело устроить мятеж в Белоруссии, но само же его получило.

«Там ситуация непростая, и она просто так не вылезет. Там не отморозки поднялись, а поднялись женщины, и понятно, за что поднялись. Там поднялись крестьяне, и они знают, за что поднялись. Там рабочие поднялись, знают за что, госслужащие», — сказал Лукашенко.

Лукашенко большой и маленький. Как власть и оппозиция Белоруссии имитируют бурную деятельность © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Это был спусковой крючок. Дуда победил в Польше, сфальсифицировав выборы. Там даже процента перевеса не было. Сфальсифицировал. И оттуда все началось. Они хотели стрелки перевести на нас. А поляки не дураки, и там это (протесты) все началось», — добавил белорусский лидер.

Он также отметил, что в польском обществе присутствует большой разрыв между богатыми и бедными людьми, что опасно для любого государства.

Действующий президент Польши Анджей Дуда победил во втором туре выборов, набрав 51,03% голосов. За его оппонента Рафала Тшасковского проголосовали 48,97% избирателей.

В Варшаве, Кракове, Гданьске, Вроцлаве, Лодзе, Торуни, Щецине, Люблине, Кельцах, Быдгоще и других городах Польши вспыхнули массовые протестные акции против ужесточения запрета на проведение абортов. На улицы вышли десятки тысяч людей — в основном женщин, от пенсионерок и до студенток. Они вступали в стычки с полицией, пикетировали дом лидера правящей партии «Право и Справедливость» Ярослава Качиньского и пытались заблокировать резиденцию премьер-министра Матеуша Моравецкого.