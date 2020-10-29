Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ужасающей трагедией нападение на прихожан церкви Нотр-Дам в Ницце, в результате которого погибли три человека, один из которых был обезглавлен, передает РИА Новости 29 октября

«Мы сейчас проверяем информацию относительно трагедии, которая развернулась в Ницце. Это абсолютно ужасающая трагедия», — приводит агентство слова Пескова.

«Преступник кричал Аллах Акбар». Мэр Ниццы рассказал подробности о теракте в храме Нотр-Дам © REUTERS, Eric Gaillard

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози ранее рассказал, что в результате нападения неизвестного с ножом погибли священник, охранник базилики Нотр-Дам и женщина, которую нападавший обезглавил.

По словам мэра, злоумышленник выкрикивал «Аллах Акбар». Градоначальник уточнил, что «нападавшим был применен тот же метод, что и террористом в городе Конфлан-Сент-Онорин».

Напомним, в этом пригороде Парижа в октябре выходец из РФ чеченского происхождения обезглавил преподавателя, показавшего ученикам карикатуры на мусульманского пророка Мухаммеда.