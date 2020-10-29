«Мы сейчас проверяем информацию относительно трагедии, которая развернулась в Ницце. Это абсолютно ужасающая трагедия», — приводит агентство слова Пескова.
Он добавил, что пока воздержится от дальнейших комментариев поэтому вопросу.
Мэр Ниццы Кристиан Эстрози ранее рассказал, что в результате нападения неизвестного с ножом погибли священник, охранник базилики Нотр-Дам и женщина, которую нападавший обезглавил.
По словам мэра, злоумышленник выкрикивал «Аллах Акбар». Градоначальник уточнил, что «нападавшим был применен тот же метод, что и террористом в городе Конфлан-Сент-Онорин».
Напомним, в этом пригороде Парижа в октябре выходец из РФ чеченского происхождения обезглавил преподавателя, показавшего ученикам карикатуры на мусульманского пророка Мухаммеда.