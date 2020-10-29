«Фактически, с момента отлета в Будапешт и на протяжении двух последующих недель команда и персонал закрывается на двухнедельный карантин, где минимизированы все внефутбольные контакты. Это правильное решение, особенно перед следующими субботними тестами, которых все ждут с волнением. Никто не хочет кадрового повторения испанского вояжа конкурентов», — говорится в публикации клуба.
Решение касается всех игроков и персонала клуба, на ближайшие 14 дней они ограничат все возможные контакты, чтобы избежать ситуации, в которой оказалась команда «Шахтер» перед выездным поединком против «Реала».
В начале октября игроки «Шахтера» сдали положительные тесты на коронавирус за 10 дней до матча, что ставило под вопрос поездку команды на игру.
Ранее коронавирус обнаружили у голкипера «Динамо» Георгия Бущана и защитника Виталия Миколенко. Из-за этого они пропустили матч против «Ференцвароша».