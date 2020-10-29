В футбольной команде «Динамо» (Киев) заявили о старте двухнедельного карантина после матча второго тура Лиги чемпионов против венгерского «Ференцвароша», сообщил Telegram-канал «Динамо Киев Inside» 28 октября

«Фактически, с момента отлета в Будапешт и на протяжении двух последующих недель команда и персонал закрывается на двухнедельный карантин, где минимизированы все внефутбольные контакты. Это правильное решение, особенно перед следующими субботними тестами, которых все ждут с волнением. Никто не хочет кадрового повторения испанского вояжа конкурентов», — говорится в публикации клуба.

Минздрав принял важное решение о матче «Шахтер» — «Боруссия» © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

В начале октября игроки «Шахтера» сдали положительные тесты на коронавирус за 10 дней до матча, что ставило под вопрос поездку команды на игру.

Ранее коронавирус обнаружили у голкипера «Динамо» Георгия Бущана и защитника Виталия Миколенко. Из-за этого они пропустили матч против «Ференцвароша».