«Потрясен информацией о трех жертвах, двое человек погибли внутри базилики Нотр-Дам, в том числе охранник, который был так любим прихожанами», — сказал Эстрози.
Градоначальник сообщил, что еще один погибший — священник. Третьей жертвой была женщина, ее злоумышленник обезглавил.
Он уточнил, что «нападавшим был применен тот же метод, что и террористом в городе Конфлан-Сент-Онорин».
Напомним, в этом пригороде Парижа в октябре выходец из РФ чеченского происхождения обезглавил преподавателя, показавшего ученикам карикатуры на мусульманского пророка Мухаммеда.
Мэр Ниццы также заявил об усилении безопасности около церквей в городе, отметив, что они будут закрыты после произошедшего нападения.
«Ницца уже заплатила слишком высокую цену, как и наша страна в последние годы», — сказал он, призвав к единству.
Эстрози расценил произошедшее как теракт, отметив, что официально следователи еще не объявили о такой трактовке происшествия.