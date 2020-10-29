Вооруженный ножом человек, напавший в четверг на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце, выкрикивал «Аллах акбар» и обезглавил одну из жертв, сообщил журналистам мэр города Кристиан Эстрози

«Потрясен информацией о трех жертвах, двое человек погибли внутри базилики Нотр-Дам, в том числе охранник, который был так любим прихожанами», — сказал Эстрози.

Теракт в Ницце: Неизвестный с ножом ворвался в церковь Нотр-Дам, один человек обезглавлен © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Он уточнил, что «нападавшим был применен тот же метод, что и террористом в городе Конфлан-Сент-Онорин».

Напомним, в этом пригороде Парижа в октябре выходец из РФ чеченского происхождения обезглавил преподавателя, показавшего ученикам карикатуры на мусульманского пророка Мухаммеда.

Мэр Ниццы также заявил об усилении безопасности около церквей в городе, отметив, что они будут закрыты после произошедшего нападения.

«Ницца уже заплатила слишком высокую цену, как и наша страна в последние годы», — сказал он, призвав к единству.

Эстрози расценил произошедшее как теракт, отметив, что официально следователи еще не объявили о такой трактовке происшествия.