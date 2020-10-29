Ухудшение экономического положения Белоруссии вкупе с коронавирусными ограничениями и стачками может привести к проблемам с выплатой зарплат и, соответственно, остановке производств. Об этом один из руководителей пророссийской общественной организации «Союз» Сергей Лущ сказал в интервью изданию Украина.ру

Суздальцев сказал, забастовка на каких предприятиях стала бы катастрофой для Лукашенко © Баста t.me/bnkbel Светланы Тихановской главе государства Александру Лукашенко, однако вопреки угрозам начать общенациональную забастовку основная часть белорусских предприятий продолжает работать.

Лущ подтвердил, что забастовки начались, но про общенациональную стачку говорить не приходится.

«Но, рассматривая проблему в перспективе, а именно так и надо делать, власть все-таки может столкнуться с остановкой большого числа производств. Ведь экономическое положение Беларуси не улучшается, и вкупе с ограничениями в связи с ковидом можно предполагать проблемы с выплатой зарплат, сокращениями. А это все поводы для стачкомов», — отметил эксперт.

Он напомнил, что нынешняя забастовка — это уже вторая попытка раскачать трудовые коллективы. В ходе первой власти «закрыли вопрос», уволив лидеров стачкомов, но это не решение проблемы, подчеркнул Лущ.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.