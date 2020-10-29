На днях истек срок ультиматума лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской главе государства Александру Лукашенко, однако вопреки угрозам начать общенациональную забастовку основная часть белорусских предприятий продолжает работать.
Лущ подтвердил, что забастовки начались, но про общенациональную стачку говорить не приходится.
«Но, рассматривая проблему в перспективе, а именно так и надо делать, власть все-таки может столкнуться с остановкой большого числа производств. Ведь экономическое положение Беларуси не улучшается, и вкупе с ограничениями в связи с ковидом можно предполагать проблемы с выплатой зарплат, сокращениями. А это все поводы для стачкомов», — отметил эксперт.
Он напомнил, что нынешняя забастовка — это уже вторая попытка раскачать трудовые коллективы. В ходе первой власти «закрыли вопрос», уволив лидеров стачкомов, но это не решение проблемы, подчеркнул Лущ.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.