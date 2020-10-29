В итальянском городе Римини 68-летний Джованни Лагвардия убил свою супругу уроженку Украины Веру Мудрую. По данным СМИ, женщина заявила мужу, что подает на развод из-за его измен и должна была отправиться к адвокату, сообщил OBOZREVATEL 28 октября

Тещу расчлененного украинского рэпера Картрайта задержали за соучастие в убийстве © соцсети

Правоохранителям Лагвардия объяснил свой поступок тем, что его жена постоянно требовала от него денег, чтобы отправлять родным на Украину, из-за чего он, будучи на пенсии, вынужден был работать, что отразилось на здоровье. Дочь погибшей, Алена, опровергла эту информацию.

«Мама никогда не была возле него синьорой, а всегда работала. И даже когда не было официальной работы, она искала подработку», — сказала дочь Мудрой.

Также она рассказала, что мать жаловалась на супруга последние 3 года, что периодически он «словно бешеный становится». По словам дочери убитой, Лагвардия спускал деньги на развлечения и женщин, и однажды «признался, что вызывал трансвеститов и проституток».

Родственники Веры Мудрой считают, что итальянец готовил убийство заранее. Лагвардия взят под стражу, ему вменяют преднамеренное убийство с отягчающими обстоятельствами, за что злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

В официальном браке супруги прожили 13 лет.