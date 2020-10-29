Насильственная смерть 61-летней украинки произошла в ночь на 26 октября. По информации полиции итальянский супруг ударил ее молотком по голове, оставил тело и сбежал, но позже все таки решил сдаться полиции.
Правоохранителям Лагвардия объяснил свой поступок тем, что его жена постоянно требовала от него денег, чтобы отправлять родным на Украину, из-за чего он, будучи на пенсии, вынужден был работать, что отразилось на здоровье. Дочь погибшей, Алена, опровергла эту информацию.
«Мама никогда не была возле него синьорой, а всегда работала. И даже когда не было официальной работы, она искала подработку», — сказала дочь Мудрой.
Также она рассказала, что мать жаловалась на супруга последние 3 года, что периодически он «словно бешеный становится». По словам дочери убитой, Лагвардия спускал деньги на развлечения и женщин, и однажды «признался, что вызывал трансвеститов и проституток».
Родственники Веры Мудрой считают, что итальянец готовил убийство заранее. Лагвардия взят под стражу, ему вменяют преднамеренное убийство с отягчающими обстоятельствами, за что злоумышленнику грозит пожизненное заключение.
В официальном браке супруги прожили 13 лет.