Решение Конституционного суда Украины о декларировании создало проблемы в отношениях с международными партнерами, власть будет искать оптимальные пути ее решения. Об этом 29 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал на брифинге, который транслировался в Facebook

«Нельзя не уважать решения судов, но нельзя не констатировать, что решение суда создает проблему не только для развития страны, но и для отношений с нашими партнерами, которые способствовали становлению этих органов… Очень скоро вы увидите конкретные шаги в этом направлении», — сказал он.

Судебная власть и коррупция в Украине: борьба началась © СС0, Pixabay

Во вторник Конституционный суд по представлению 47 депутатов отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.

Также суд признал неконституционными положения законов о проверке электронных деклараций чиновников и отменил право НАПК проверять декларации и выявлять конфликт интересов. Накануне из-за решения суда НАПК закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций.