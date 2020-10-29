Президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил главу МВД страны и назначил несколько новых помощников главы государства в регионах, сообщает Telegram-канал РИА-Новости 29 октября

«На очень ответственные участки направлены осведомленные люди», — прокомментировал перестановки Лукашенко, уточнив, что они связаны с событиями после выборов.

«В Белоруссии война»: глава МВД назвал условие применения боевого оружия © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Иван Кубраков, а предыдущий глава ведомства Юрий Караев стал помощником президента по Гродненской области.

Последний днем ранее заявил, что в Белоруссии идет война и сказал, что будет требовать от каждого сотрудника вовремя открывать огонь на поражение.

Также новыми помощниками главы государства в регионах стали Валерий Вакульчик в Брестской области и Александр Барсуков в Минске.

Лукашенко заверил, что полномочия его помощников в регионах будут значительно расширены.