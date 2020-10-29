Киев оказался в тройке антилидеров в мировом рейтинге городов по уровню загрязнения воздуха. Об этом 29 октября свидетельствуют данные интернет-ресурса IQAir, отслеживающего уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени
По состоянию на 9:25 29 октября Киев находился на третьем месте. В настоящее время индекс загрязнения воздуха в Киеве составляет 154 при норме 50. Также ночью и утром столицу окутывал густой туман.
Согласно антирейтингу, самым грязным городом является Дели (Индия), на втором месте — Лахор (Пакистан).
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