Киев оказался в тройке антилидеров в мировом рейтинге городов по уровню загрязнения воздуха. Об этом 29 октября свидетельствуют данные интернет-ресурса IQAir, отслеживающего уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени

Назван украинский город с самым грязным воздухом © pixabay.com Согласно антирейтингу, самым грязным городом является Дели (Индия), на втором месте — Лахор (Пакистан).