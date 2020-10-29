Назван украинский город с самым грязным воздухом
Назван украинский город с самым грязным воздухом
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По состоянию на 9:25 29 октября Киев находился на третьем месте. В настоящее время индекс загрязнения воздуха в Киеве составляет 154 при норме 50. Также ночью и утром столицу окутывал густой туман.

Согласно антирейтингу, самым грязным городом является Дели (Индия), на втором месте — Лахор (Пакистан).    