По другим данным, нападение произошло не в самой церкви, а рядом с ней.
Согласно предварительным данным, минимум три человека погибли. При этом, некоторые СМИ сообщают, что один из погибших — 70-летний пенсионер, который был обезглавлен нападавшим.
По информации Reuters, которую также озвучила французский политик Марин Ле Пен, обезглавлена была женщина.
На место происшествия срочно выехали президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Жан Кастекс.
Место происшествия оцеплено полицией. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что проводит экстренное совещание в связи с этой трагедией.
Схожий инцидент произошел в октябре в пригороде Парижа, где выходец из РФ чеченского происхождения обезглавил преподавателя, показавшего ученикам карикатуры на мусульманского пророка Мухаммеда.