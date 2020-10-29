Сотрудники полиции Ниццы задержали напавшего на прихожан городской церкви Нотр-Дам, сообщает Интерфакс со ссылкой на местные СМИ 29 октября

По другим данным, нападение произошло не в самой церкви, а рядом с ней.

Украинские силовики убили сослуживца, обезглавили и бросили на рельсы - ДНР © Morgane Lafond / flickr

По информации Reuters, которую также озвучила французский политик Марин Ле Пен, обезглавлена была женщина.

На место происшествия срочно выехали президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Жан Кастекс.

Место происшествия оцеплено полицией. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что проводит экстренное совещание в связи с этой трагедией.

Схожий инцидент произошел в октябре в пригороде Парижа, где выходец из РФ чеченского происхождения обезглавил преподавателя, показавшего ученикам карикатуры на мусульманского пророка Мухаммеда.