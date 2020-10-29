«Сокрушительные удары, которые наносятся достижениям страны в сфере борьбы и эффективного противодействия коррупции в Украине, не могут оставаться без внимания. Необходима немедленная и жесткая оценка решениям отдельных субъектов, действия которых становятся всеобще опасными», — заявил Зеленский.
Он также констатировал, что в последнее время появились признаки того, что отдельные субъекты пытаются пересмотреть ключевые части общественного договора на Украине, которые предусматривают нулевую толерантность к коррупции и любой форме непрозрачности в государственном управлении. По его словам, это недопустимо.
Президент предложит членам СНБО обсудить ситуацию, которая сложилась в национальной безопасности страны и принять соответствующие решения. Необходимые законопроекты, которые в дальнейшем будут предотвращать возникновение подобных кризисных ситуаций, будут наработаны и представлены Зеленским Верховной Раде как неотложные.
Во вторник, 27 октября, Конституционный суд по представлению 47 депутатов отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.
Также суд признал неконституционными положения законов о проверке электронных деклараций чиновников и отменил право Нацагенства по противодействию коррупции (НАПК) проверять декларации и выявлять конфликт интересов. Накануне из-за решения суда НАПК закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций.
В целом данное решение блокирует назначение победителей на местных выборах, отметили в НАПК.