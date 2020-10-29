Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил об угрозе нацбезопасности страны из-за решений определенных органов власти, которые носят антигосударственный характер. Об этом 29 октября он написал на своей странице в Facebook

КСУ признал неконституционными положения антикоррупционной реформы © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

При этом Данилов не уточнил, о каком решении идет речь. Однако по данным украинских СМИ, речь может идти о решении Конституционного суда Украины (КСУ) отменить электронное декларирование для чиновников и депутатов.

На днях Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Свое решение КСУ объяснил давлением со стороны органов исполнительной власти.