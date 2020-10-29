«Считаю, что их отдельные действия несут угрозу национальной безопасности Украины», — написал он.
При этом Данилов не уточнил, о каком решении идет речь. Однако по данным украинских СМИ, речь может идти о решении Конституционного суда Украины (КСУ) отменить электронное декларирование для чиновников и депутатов.
На днях Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Свое решение КСУ объяснил давлением со стороны органов исполнительной власти.