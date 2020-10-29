По словам Айвазовской, результаты выборов мэра должны быть объявлены 6 ноября. Затем несколько дней будет приниматься решение о назначении повторных выборов.
«День голосования может быть в январе», — заявила Айвазовская.
От осложнений, вызванных коронавирусом, скончался мэр Борисполя Анатолий Федорчук, который снова переизбирался на местных выборах на должность главы Бориспольской объединенной территориальной общины. Ему было 60 лет.
Местные выборы на Украине состоятся 25 октября. Их окончательные результаты пока неизвестны.