Из-за смерти мэра Борисполя Анатолия Федорчука, который на прошедших местных выборах набрал наибольшее количество голосов, в городе пройдут новые выборы. Об этом сообщила глава сети «Опора» Ольга Айвазовская, передает РБК Украина 29 октября

От COVID-19 скончался мэр Борисполя © news.24tv.ua объявлены 6 ноября. Затем несколько дней будет приниматься решение о назначении повторных выборов.

«День голосования может быть в январе», — заявила Айвазовская.

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончался мэр Борисполя Анатолий Федорчук, который снова переизбирался на местных выборах на должность главы Бориспольской объединенной территориальной общины. Ему было 60 лет.

Местные выборы на Украине состоятся 25 октября. Их окончательные результаты пока неизвестны.