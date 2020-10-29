Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что суд Амстердама удовлетворил запрос Украины об отводе судьи по делу «скифского золота». Об этом 29 октября он рассказал на брифинге, который транслировался в Facebook

«Хотя это может показаться обычным процессуальным шагом, но то, что вчера этого судью "отвели" является очень важным достижением», — заявил Кулеба.

Украинская сторона считает, что судья Апелляционного суда Амстердама в течение нескольких лет осуществлял представительство интересов российской компании «Промнефтьстрой». В ноябре прошлого года суд отказал в удовлетворении отвода судьи.

«Скифское золото»: Украина продолжает грабить музеи Крыма © РИА Новости, Дмитрий Коробейников | Перейти в фотобанк

Согласно украинскому законодательству, музейные объекты являются частью музейного фонда Украины и Министерство культуры страны должно решить, куда вернутся объекты с нидерландской выставки.

Директор крупнейшего музея Крыма раскрыл детали борьбы за «скифское золото»

В связи с этим в августе 2017 года музеи Крыма подали апелляционную жалобу на решение окружного суда Амстердама.

В июле 2019 года Апелляционный суд Амстердама отложил принятие окончательного решения по этому делу.