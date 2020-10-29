«Хотя это может показаться обычным процессуальным шагом, но то, что вчера этого судью "отвели" является очень важным достижением», — заявил Кулеба.
Украинская сторона считает, что судья Апелляционного суда Амстердама в течение нескольких лет осуществлял представительство интересов российской компании «Промнефтьстрой». В ноябре прошлого года суд отказал в удовлетворении отвода судьи.
Тогда Украина обратилась в суд еще раз. Пока суд не назвал дату следующего заседания по этому делу.
Согласно украинскому законодательству, музейные объекты являются частью музейного фонда Украины и Министерство культуры страны должно решить, куда вернутся объекты с нидерландской выставки.
В 2016 году окружной суд Амстердама решил вернуть Украине экспонаты крымских музеев. Предметом спора была коллекция из 565 экспонатов, предоставленных Амстердамскому археологическому музею Алларда Пирсона для выставки Крым — золотой остров в Черном море.
В связи с этим в августе 2017 года музеи Крыма подали апелляционную жалобу на решение окружного суда Амстердама.
В июле 2019 года Апелляционный суд Амстердама отложил принятие окончательного решения по этому делу.